ВОЗ сообщила, что многие ученые подтверждают естественное происхождение коронавируса
Коронавирус имеет естественное происхождение, и это подтверждают многие ученые со всего мира. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Что касается происхождения вируса в Ухане. Мы получаем информацию от многих ученых, и все говорят одно и то же: у вируса естественное происхождение, - отметил он. - Важно понять, кто является реальным природным носителем, "хозяином" этого вируса".
"Мы сейчас лучше понимаем ситуацию и продолжаем заниматься этим, - подчеркнул Райан. - Это важно, для того чтобы принять профилактические меры. Это сможет предотвратить аналогичную ситуацию в будущем".
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