В Украине два человека погибли при падении одномоторного самолета
Два человека погибли в пятницу в Днепропетровской области при падении одномоторного самолета. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Авиационное происшествие произошло в Днепровском районе вне населенного пункта. Спасательные службы сообщили о падении одномоторного четырехместного воздушного судна с последующим горением. Погибли два человека", - отметили в ведомстве.
Спустя полчаса пожар был локализован, добавили в ГСЧС.
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