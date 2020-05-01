В Украине два человека погибли при падении одномоторного самолета

Два человека погибли в пятницу в Днепропетровской области при падении одномоторного самолета. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авиационное происшествие произошло в Днепровском районе вне населенного пункта. Спасательные службы сообщили о падении одномоторного четырехместного воздушного судна с последующим горением. Погибли два человека", - отметили в ведомстве.

Спустя полчаса пожар был локализован, добавили в ГСЧС.