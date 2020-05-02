В Венесуэле 17 заключенных застрелены в ходе беспорядков в колонии

По меньшей мере 17 заключенных были застрелены и девять получили ранения в результате беспорядков в одной из колоний в городе Гуанаре штата Португеса на западе Венесуэлы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета El Nacional.

По ее данным, группа заключенных попыталась прорваться за периметр колонии, охраняемый силами Национальной гвардии Венесуэлы. В сотрудников правоохранительных органов была брошена граната, в результате чего по меньшей мере один из них пострадал. Также сообщатся, что директор тюрьмы получил ножевые ранения.

В настоящий момент порядок на территории колонии восстановлен.