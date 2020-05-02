В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 55 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в Канаде увеличилось за сутки на 1 825 до 55 061. Об этом сообщил в пятницу Минздрав, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Темпы роста числа инфицированных в стране увеличиваются второй день подряд, в четверг их было зафиксировано 1 639. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (28 648), Онтарио (16 608) и Альберта (5 573).

Тест на наличие коронавируса прошли 832,2 тыс. человек, 22,7 тыс. из ранее заболевших выздоровели.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 3 391 инфицированных умерли. Случаи заражения отмечены теперь во всех 13 канадских регионах, в четверг первый инфицированный был выявлен на арктической территории Нунавут.

Во вторник премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада в настоящее время находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он проинформировал, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.