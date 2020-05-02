Китай за сутки выявил один новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Китае был выявлен всего один случай заражения коронавирусом. При этом выздоровели 43 пациента, никто не умер. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что случай заражения - ввозной. Всего в Китае на сегодняшний день выявлено 1671 случай заражения коронавирусом, болеют 454 человека, 7 находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 1207 человек.

С 1 апреля власти Китая также начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 20 таких случаев, все локальные.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса (вызывает болезнь COVID-19). Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Во всем мире установлено более 3 миллионов случаев заражения, умерли около 217 тысяч заболевших.