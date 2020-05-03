В Перу произошло землетрясение

Другие страны 3 мая 2020 05:57 (UTC+04:00)
В Перу произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в субботу на юго-востоке Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 49 км к северо-западу от города Атунколла (население около 13 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 185,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

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