Tesla планирует нарастить объем производства Model 3 в Шанхае

Объем производства электромобилей Tesla Model 3 на сборочном предприятии в Шанхае к середине 2020 года будет доведен до 4 тыс. единиц в неделю. Об этом сообщает в воскресенье местный информационный ресурс "Ицай глобал" со ссылкой на американскую компанию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К концу 2019 года на заводе в Шанхае, согласно официальным данным, производилось до 280 электромобилей в день. В первом квартале этого года на предприятии осуществлялась сборка только одной модели - Model 3 в версии Standard Range Plus, а с апреля были запущены онлайн-конфигураторы для версий Long Range и Performance. Во втором квартале, указывается в сообщении, автопроизводитель намерен работать над усовершенствованием сборочных линий для выпуска кроссовера Model Y, который должен начать поступать клиентам в 2021 году.

Единственный за пределами США завод по сборке электромобилей Tesla находится в Китае. Соглашение о строительстве расположенного в районе Линьган недалеко от Шанхая предприятия было подписано в июле 2018 года.

Строительство завода находится на завершающей стадии, первые сборочные линии уже запущены. Tesla планирует постепенно довести годовой объем производства на нем до 500 тыс. автомобилей. Общий объем вложений в данный проект составит порядка 50 млрд юаней (около $7,2 млрд).