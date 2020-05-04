При взрыве рядом с мечетью на юго-востоке Афганистана пострадали 20 человек
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Корни историко-культурных и социально-экономических связей между Россией и Азербайджаном уходят в глубокое прошлое - российский историк
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Конте в преддверии ослабления мер по изоляции призвал граждан Италии не забывать защищаться от COVID-19