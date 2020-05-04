При взрыве рядом с мечетью на юго-востоке Афганистана пострадали 20 человек

По меньшей мере 20 мирных жителей получили ранения в результате взрыва ручной гранаты рядом с мечетью в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подробностей случившегося не приводится.