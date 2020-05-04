В Японии продлили действие режима ЧС до 31 мая
Власти Японии продлили действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) с целью предотвращения распространения нового коронавируса в стране на период до 31 мая. Соответствующее решение было принято в понедельник в ходе заседания правительственного штаба по мерам против распространения инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Срок действия режима ЧС продлен до 31 мая", - сказал на заседании премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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