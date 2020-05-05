В Бразилии за сутки выявили более 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось до 105 222, за последние сутки выявлено 4 075 случаев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные, размещенные в понедельник на сайте Минздрава.

Согласно обновленной сводке ведомства, число умерших увеличилось на 263, до 7 288. По состоянию на воскресенье от COVID-19 (болезни, вызываемой новым типом коронавируса) вылечился 42 991 человек.

Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 32 тыс. инфицированных и более 2,6 тыс. умерших. За ним идет Рио-де-Жанейро, где выявлено более 11 тыс. заразившихся и свыше тысячи летальных исходов.

Тяжелая эпидемическая ситуация складывается также в северо-восточных штатах Сеара (свыше 8,5 тыс. инфицированных и 691 умерший), Пернамбуку (более 8,8 тыс. заразившихся и 691 умерший) и Мараньян (свыше 4,2 тыс. инфицированных и 249 умерших), а также в штатах Амазонас (свыше 7,3 тыс. инфицированных и 585 умерших) и Пара (более 4,1 тыс. инфицированных и 330 умерших) на севере страны.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов инфицирования, а в сентябре произойдет спад.