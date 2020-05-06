В Бразилии зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, за сутки в Бразилии увеличилось на рекордные 600 случаев, до 7 921. Об этом свидетельствуют данные, размещенные во вторник на странице бразильского Минздрава в Twitter, передает Trend со ссылкой на TASS.

Согласно обновленной сводке ведомства, за последние сутки выявлено 6 935 подтвержденных случаев заражения, при этом их общее количество увеличилось до 114 715. Отмечается, что от вызываемого новым коронавирусом заболевания вылечился 48 221 человек. Как указали в министерстве, причины еще свыше 1,5 тыс. смертей, которые также могут быть связаны с этой инфекцией, пока не выяснены.

Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 34 тыс. инфицированных и более 2,8 тыс. умерших. За ним идет Рио-де-Жанейро, где выявлено почти 12,5 тыс. случаев заражения и свыше 1,1 тыс. летальных исходов.