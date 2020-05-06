В Гонконге начали бесплатно распределять маски среди населения

Программа распределения высококачественных масок многоразового использования для населения стартовала в среду в Гонконге. Каждый из 7,5 млн жителей этого специального административного района Китая сможет бесплатно получить от правительства разработанную местными специалистами маску CuMask+ с частицами меди и шестью слоями защиты. Ее можно будет стирать до 60 раз, сообщил Департамент инноваций и технологий Гонконга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Желающие смогут получить новинку по почте после регистрации на специальном сайте. Он заработал в среду утром. За первые три с половиной часа свои заявки оставили 600 тыс. человек.

Маски будут доставлены адресатам в течение двух недель, а процесс регистрации продлится месяц. Воспитанники детских садов и школьники младших классов смогут получить по две маски меньшего размера.

Вместе с тем некоторые жители сочли данную инициативу несколько несвоевременной, поскольку многие уже приобрели маски, а ситуация с распространением вируса стабилизировалась. В последние две недели здесь не фиксировались новые случаи заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 1 040 при четырех летальных исходах.