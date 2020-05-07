В Канаде один человек погиб, двое получили ранения в перестрелке с участием полиции

Открывший стрельбу в жилом доме в канадской провинции Альберта мужчина погиб в ходе перестрелки с полицией, два человека были ранены. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в городке Блэкфалдс, где полиция прибыла на вызов о стрельбе в жилом доме. По прибывшему патрулю неизвестный мужчина открыл огонь, серьезно ранив при этом случайную прохожую.

Преступнику удалось покинуть место происшествия на автомобиле, но он был остановлен полицией на ближайшем скоростном шоссе. После этого завязалась перестрелка, в результате которой 27-летний нарушитель был убит, один полицейский был ранен и госпитализирован.

Идет расследование. Других подробностей пока не сообщается.