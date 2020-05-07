Не менее пяти человек погибли в Индии при утечке газа на химическом заводе
По меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, погибли в четверг при утечке ядовитого газа на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает телеканал NDTV, более 200 человек доставлены в больницы города.
На месте инцидента видны пожарные команды и кареты скорой помощи. Власти города обратились к жителям соседних с химзаводом районов с просьбой не покидать дома. Причины произошедшего пока не сообщаются.
По информации телеканала, предприятие, на котором произошла утечка газа, производит полистирол и бытовой пластик.
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