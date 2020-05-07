Япония собирает информацию о новом ракетном объекте в КНДР

Другие страны 7 мая 2020 08:53 (UTC+04:00)
Япония собирает информацию о новом ракетном объекте в КНДР

Правительство Японии в сотрудничестве с США активно собирает информацию о новом объекте в КНДР, который, как утверждают американские эксперты, может быть использован для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем на этот счет тесные контакты с США и другими странами, - сказал он. - Правительство прилагает все силы к сбору и анализу необходимой информации".

Во вторник вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) сообщил, что КНДР вышла на финальную стадию строительства нового объекта в районе Пхеньянского международного аэропорта, который, вероятно, может быть использован для запуска межконтинентальных баллистических ракет. По мнению американских специалистов, возводимая на этом полигоне инфраструктура достаточна для межконтинентальных "Хвасон-15" и других известных баллистических ракет КНДР. К таким выводам эксперты CSIS пришли на основе снимков, сделанных со спутников.

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