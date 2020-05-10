В Бразилии из-за коронавируса погибли более 10 тысяч человек

Число жертв коронавируса в Бразилии за сутки возросло на 730 и достигло 10 627. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", говорится в заявлении минздрава страны.

Наибольшее количество погибших зафиксировано в штате Сан-Паулу — более 3,6 тыс., в его столичной агломерации проживает более 21 млн человек. На втором месте — Рио-де-Жанейро, там погибли около 1,6 тыс. пациентов.

Всего в стране, по данным властей, коронавирусом заразились 155 939 жителей. Прирост новых случаев инфицирования за сутки составил 10 611.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.