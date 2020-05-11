В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник на северо-востоке Японии, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Ибараки, очаг залегал на глубине около 50 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных префектур, а также в Токио.