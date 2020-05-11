Полиция Гонконга задержала около 200 участников протестов

Гонконгские полицейские задержали около 200 человек, участвовавших 10 мая в антиправительственных акциях протеста в районе Монгкок в материковой части города. Об этом в понедельник сообщил новостной портал "Сянган линъи", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотни демонстрантов из числа молодежи собрались в воскресенье в нескольких крупных торговых центрах в разных районах мегаполиса. Полицейские заставили участников разойтись, указав, что они нарушают правила социального дистанцирования, запрещающие собираться в группы из более чем восьми человек. В районе Монгкок протестующие вышли на улицы, где они пытались раскидать и поджечь мусор на проезжей части.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации в Гонконге отмечаются признаки активизации протестного движения, которое зародилось летом прошлого года. В последние три недели в Гонконге не было выявлено новых локальных случаев заражения коронавирусом, и власти пошли на смягчение ограничительных мер. На этом фоне группы демонстрантов пытались периодически напомнить о себе акциями в ряде торговых центров.