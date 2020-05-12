Гитару Кобейна выставили на аукционе за миллион долларов

Акустическую гитару покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна выставили на аукцион в США. Стартовая цена за гитару Martin D-18E находится на отметке около одного миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Известно. что речь идет об инструменте, который Кобейн выбрал для акустического концерта MTV Unplugged, состоявшегося в ноябре 1993 года на студии звукозаписи Sony Music Studios в Нью-Йорке. Видеозаписи и аудиоверсии выступления были выпущены в 1994 году уже после смерти музыканта. Они стали самыми знаменитыми живыми записями группы.

"Julien's Auctions гордится возможностью представить Martin D-18E 1959 года, с которой Курт Кобейн выступал на концерте в Нью-Йорке. Этот лот будет одним из самых значимых на нашем аукционе", - уточнили в аукционном доме.

Известно, что сам аукцион состоится в Беверли-Хиллз 19 и 20 июня. Напомним, что в октябре прошлого года на аукционе в Нью-Йорке продали зеленый кардиган бывшего лидера американской рок-группы - он ушел с молотка за 334 тысячи долларов при изначальной оценке лота в 200-300 тысяч долларов. Таке была продана и гитару, которая в 1993 году была сделана специально для Кобейна, который был левшой. Инструмент обошелся своегму новому хозяину в 340 тысяч долларов.

В 1994 году 27-летний Кобейн покончил с собой.