В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло во вторник на севере Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находится в самой северной префектуре Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.