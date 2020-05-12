В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло во вторник на севере Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находится в самой северной префектуре Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 50 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.
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