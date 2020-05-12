Китай отменит дополнительные пошлины еще на 79 позиций импорта из США

Правительство Китая с 19 мая этого года отменит дополнительные импортные пошлины на вторую партию импортных товаров из США. Как говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства финансов КНР, в список входят 79 позиций, охватывающих в том числе некоторые виды редкоземельных металлов и изотопов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вторая часть товаров с 19 мая 2020 года по 19 мая 2021 года не будет облагаться дополнительными пошлинами", - указывается в документе.