Китай отменит дополнительные пошлины еще на 79 позиций импорта из США
Правительство Китая с 19 мая этого года отменит дополнительные импортные пошлины на вторую партию импортных товаров из США. Как говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства финансов КНР, в список входят 79 позиций, охватывающих в том числе некоторые виды редкоземельных металлов и изотопов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Вторая часть товаров с 19 мая 2020 года по 19 мая 2021 года не будет облагаться дополнительными пошлинами", - указывается в документе.
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