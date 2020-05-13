Власти Китая ограничили транспортное сообщение с городом Цзилинь после вспышки пневмонии

Власти КНР частично ограничили железнодорожное сообщение с городом Цзилинь (находится в одноименной провинции на северо-востоке Китая) после зафиксированных там нескольких случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, по требованию оперативного штаба по борьбе с эпидемией железнодорожный вокзал города с 06:00 среды (02:00 GMT+4) отменил исходящие рейсы, а также приостановил посадку пассажиров на проходящие поезда. Сроки действия этих мер не приводятся.

Согласно опубликованному в среду заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки власти страны зафиксировали семь новых случаев инфицирования коронавирусом: среди них один импортированный из-за рубежа (Шанхай) и шесть местных случаев, которые выявлены в городе Цзилинь. Также в городе выявлен один человек с подозрением на коронавирус и один бессимптомный инфицированный.

Все шесть заболевших ранее контактировали с заболевшими из находящего поблизости города Шулань - там с 8 по 12 мая также произошла локальная вспышка: к настоящему времени выявлено в общей сложности 22 заболевших.