Не менее пяти человек погибли в результате атаки талибов в Афганистане

По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на востоке Афганистана. Об этом сообщил в среду телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, талибы расстреляли автомобиль, который двигался по шоссе в провинции Пактия. Отмечается, что жертвами нападения стали трое афганских военнослужащих и два мирных жителя.