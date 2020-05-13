Не менее пяти человек погибли в результате атаки талибов в Афганистане
По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на востоке Афганистана. Об этом сообщил в среду телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным телеканала, талибы расстреляли автомобиль, который двигался по шоссе в провинции Пактия. Отмечается, что жертвами нападения стали трое афганских военнослужащих и два мирных жителя.
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