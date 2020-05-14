Шесть человек пострадали в результате беспорядков в полицейском участке в Боготе

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате попытки организовать бунт в полицейском участке в столице Колумбии. Об этом в среду сообщила радиостанция Efe-Eme, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в среду в первой половине дня в полицейском участке района Сан Кристобаль на юге Боготы. Причинами беспорядков стали неудовлетворительные санитарные условия, а также требования задержанных обеспечить их средствами защиты от коронавируса. В результате столкновений с полицейскими шесть человек получили ранения.

Власти начали расследование инцидента.