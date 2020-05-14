В Индии 50 человек пострадали в ДТП
По меньшей мере восемь человек погибли и 50 ранены в ДТП в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом в четверг сообщает агентство АNI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, к трагедии привело лобовое столкновение с рейсовым автобусом грузовика с гастарбайтерами, возвращавшимися домой из западного штата Махараштра.
Пострадавшие доставлены в больницы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее в этом месяце власти ряда индийских штатов сняли ограничения на проезд через границы регионов, закрытых из-за коронавируса. Это послужило возвращению домой большого числа гастарбайтеров, потерявших работу после введения в Индии 25 марта карантинных мер.
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