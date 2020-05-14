Новая Зеландия выделит более $30 млрд на поддержку экономики после пандемии

Новозеландские власти выделят дополнительно $30,2 млрд на поддержку экономики в условиях негативного воздействия пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг, выступая в парламенте, премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, центральной составляющей бюджета 2020 года станет создание специального фонда в размере 50 млрд новозеландских долларов ($30,2 млрд). "Фонд восстановления после [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 обеспечит крупные инвестиции в создание рабочих мест и бесплатное обучение ряду профессий, строительство 8 тыс. единиц социального жилья и расширение программы бесплатного питания в школах", - говорится в заявлении Ардерн, опубликованном на сайте правительства.

Также премьер отметила, что, согласно прогнозам государственного казначейства, "пакет мер по стимулированию занятости поможет сохранить 138 тыс. рабочих мест <...> и обеспечить рост занятости в течение следующих двух лет".

В Новой Зеландии подтверждено в общей сложности 1 497 случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся двое инфицированных, еще 63 пациента получают медицинскую помощь амбулаторно. Вылечились 1 411 человек, умер 21 заболевший. За последние трое суток новые случаи заражения в стране не выявлялись.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему моменту коронавирусом на планете заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тыс. умерли.