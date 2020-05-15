За сутки в Китае выявлены четыре новых случая активного заражения коронавирусом

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы четыре новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 11 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Все больные с активной формой коронавируса выявлены внутри страны (провинция Цзилинь). Ввезенных из-за рубежа случаев не зафиксировано.

Из 11 бессимптомных случаев девять зафиксированы внутри страны, два - "импортированы", 619 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о трех новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 933 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 692 - ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 91 человек, состояние 11 оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.