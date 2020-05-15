За сутки в Китае выявлены четыре новых случая активного заражения коронавирусом

Другие страны 15 мая 2020 05:33 (UTC+04:00)
За сутки в Китае выявлены четыре новых случая активного заражения коронавирусом

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы четыре новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 11 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Все больные с активной формой коронавируса выявлены внутри страны (провинция Цзилинь). Ввезенных из-за рубежа случаев не зафиксировано.

Из 11 бессимптомных случаев девять зафиксированы внутри страны, два - "импортированы", 619 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о трех новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 933 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 692 - ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 91 человек, состояние 11 оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Севиндж Фаталиева: Решение Совета ЕС является очередной дипломатической победой Азербайджана
Севиндж Фаталиева: Решение Совета ЕС является очередной дипломатической победой Азербайджана
Ливневые дожди нанесли ущерб сельскому хозяйству и дорогам в Исмаиллы (ВИДЕО)
Ливневые дожди нанесли ущерб сельскому хозяйству и дорогам в Исмаиллы (ВИДЕО)
Чартерным рейсом из Киева в Баку возвращены 197 граждан Азербайджана (ФОТО)
Чартерным рейсом из Киева в Баку возвращены 197 граждан Азербайджана (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Известный шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеального стейка В мире 06:01
В Японии проведут тестирование 10 тыс. человек на антитела к коронавирусу Другие страны 05:47
За сутки в Китае выявлены четыре новых случая активного заражения коронавирусом Другие страны 05:33
Губернатор штата Нью-Йорк рассказал о снижении прироста смертей из-за COVID-19 США 05:14
Исландия откроет границы с 15 июня Европа 04:59
Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США по делу о вмешательстве США 04:41
CBC: научная деятельность Канады в связи с пандемией вызывает интерес иностранных разведок Другие страны 04:26
Жители Уханя устроили массовые очереди за тестами на коронавирус Другие страны 04:11
В работе YouTube произошел сбой В мире 03:55
Игра GTA V стала бесплатной В мире 03:39
США начнут производство 21 вертолета MH-60R для Индии США 03:25
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 78 тыс. В мире 03:03
В ЕС призвали к независимому исследованию происхождения коронавируса Европа 02:45
CNN: новые случаи коронавируса зафиксированы на авианосце ВМС США Theodore Roosevelt США 02:29
Раскрыта природа НЛО В мире 02:11
Из столицы Чили вывозят пациентов с коронавирусом из-за переполнения больниц Другие страны 01:58
Всех прибывающих из-за рубежа в Испанию ждет двухнедельный карантин Европа 01:43
В Москве за сутки умерли еще 68 пациентов с коронавирусом Россия 01:29
ВОЗ призывает Европу готовиться ко второй волне пандемии COVID Европа 01:14
Трамп выделил почти $4 млрд на поддержку транспортной системы Нью-Йорка США 00:55
МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Олимпиады Спорт 00:38
Эрдоган и Столтенберг обсудили пандемию Турция 00:21
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн В мире 00:04
Севиндж Фаталиева: Решение Совета ЕС является очередной дипломатической победой Азербайджана Политика 14 мая 23:53
Белый дом исключает вероятность заражения Трампа и Пенса коронавирусом США 14 мая 23:53
Путин и Вучич обсудили совместные проекты в области энергетики и транспорта Россия 14 мая 23:41
Трамп не исключил полного прекращения отношений с Китаем США 14 мая 23:28
Ливневые дожди нанесли ущерб сельскому хозяйству и дорогам в Исмаиллы (ВИДЕО) Общество 14 мая 23:16
Число зараженных коронавирусом в США превысило 1,4 миллиона США 14 мая 23:06
Глава Военного комитета заявил, что пандемия не повлияла на операции НАТО Другие страны 14 мая 22:55
Число заразившихся коронавирусом военнослужащих ВС РФ составляет 1645 Россия 14 мая 22:45
В Елисейском дворце заявили, что вакцина от COVID-19 должна быть доступна для всех Европа 14 мая 22:25
Трамп: администрация США в ближайшее время выступит с заявлением относительно ВОЗ США 14 мая 22:18
Саудовская Аравия открыла два новых месторождения нефти Арабские страны 14 мая 22:16
Facebook запустила сервис для видеоконференций Messenger Rooms В мире 14 мая 22:06
Стоимость июльского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 5,4% Энергетика 14 мая 21:59
Чартерным рейсом из Киева в Баку возвращены 197 граждан Азербайджана (ФОТО) Общество 14 мая 21:50
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 14 мая 21:33
Дональд Трамп: Соединенные Штаты всемерно поддерживают суверенитет и независимость Азербайджана Политика 14 мая 21:24
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 300 тыс. В мире 14 мая 21:21
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус (ФОТО) Общество 14 мая 21:11
Генеральный директор ВТО уходит в отставку 31 августа В мире 14 мая 21:09
В списке подчиненных TƏBİB медучреждений произошли изменения Общество 14 мая 21:08
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 104 тысячи Турция 14 мая 21:02
Управление капитального строительства Марыйского региона Туркменистана объявляет тендер на строительство Тендеры 14 мая 20:42
Масштабные учения армии Азербайджана навели страх на военно-политическое руководство Армении - Минобороны Политика 14 мая 20:38
Бахтияр Алиев: Волонтерское движение в Азербайджане обрело широкий размах Политика 14 мая 20:31
На заседании НСТР обсудили результаты мониторинга телеканалов Общество 14 мая 20:15
В Туркменистане производят новый вид перевязочных материалов Бизнес 14 мая 20:11
Перспективы развития страхового рынка в Азербайджане в постпандемический период Экономика 14 мая 20:04
Арзу Нагиев: Следуя призыву Президента Азербайджана, молодежь активно участвует в волонтерской деятельности Политика 14 мая 19:52
Айгюн Тагиева рассказала об онлайн-проекте с участниками российского "Голоса" (ВИДЕО) Интервью 14 мая 19:25
АБР о финансовых показателях бизнес-плана по стратегии странового партнерства Финансы 14 мая 19:21
Основные направления Стратегии странового партнерства АБР по Азербайджану Финансы 14 мая 19:15
"Укртранснафта" о проявлении интереса со стороны SOCAR к хранению нефти в Украине Энергетика 14 мая 19:10
Задержан замначальника и другие высокопоставленные военнослужащие ГПС Азербайджана Политика 14 мая 18:47
Об ответственности за неуплату штрафов за нарушение правил режима карантина в Азербайджане Общество 14 мая 18:35
МИД России: Продолжаются консультации по обмену пленными между Азербайджаном и Арменией Политика 14 мая 18:32
Севиль Микаилова: Случаи инфицирования коронавирусом в оккупированном Нагорном Карабахе - тревожный сигнал для международных организаций Политика 14 мая 18:27
Французская компания SUEZ заинтересована в сотрудничестве с Узбекистаном Бизнес 14 мая 18:15
Защита диссертаций магистрантов будет осуществляться традиционным образом - НАН Азербайджана Общество 14 мая 18:07
Azercell представляет новую версию мобильного приложения Kabinetim ИКТ 14 мая 18:03
Yelo Bank проводит тендер на закупку канцтоваров Экономика 14 мая 18:01
Азербайджанский завод незначительно увеличил производство кирпичной продукции Бизнес 14 мая 17:53
Азиатский банк развития о деятельности в регионах Азербайджана в 2020 году Финансы 14 мая 17:52
В Туркменистане избран новый председатель Союза промышленников и предпринимателей Бизнес 14 мая 17:47
Yelo Bank проводит тендер на оказание курьерских услуг Экономика 14 мая 17:46
В Азербайджане будут проведены пробные онлайн-экзамены для абитуриентов Общество 14 мая 17:39
Доходы от автомобильных грузоперевозок в Азербайджане увеличились Транспорт 14 мая 17:35
Обнародованы показатели морских грузоперевозок в Азербайджане Транспорт 14 мая 17:33
Порядка 20 тыс абитуриентов подали заявления в вузы и колледжи Азербайджана Общество 14 мая 17:27
FAO реализует новый проект в Азербайджане Бизнес 14 мая 17:18
Предприятие Азербайджана увеличило производство алюминиевой продукции Бизнес 14 мая 17:17
Бакинцы провели флешмоб с французскими бульдогами (ВИДЕО) Интересное 14 мая 17:11
Азербайджан представил идеальную систему - Мехрибан Алекперзаде о человеческом факторе Интервью 14 мая 17:08
Консервный завод Азербайджана о текущих планах производства и экспорта Бизнес 14 мая 17:07
Президент Ильхам Алиев назначил исполнительного директора Фонда страхования вкладов Политика 14 мая 17:04
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летия Азербайджанского медицинского университета Политика 14 мая 17:02
Театр-онлайн для специалистов из Азербайджана (ФОТО) Культура 14 мая 16:56
Туркменистан наращивает импорт стали из Турции Турция 14 мая 16:56
В Азербайджане сократился объем ж/д грузоперевозок Транспорт 14 мая 16:47
Дональд Трамп намерен задействовать военных в распространении вакцины от коронавируса в США США 14 мая 16:46
Туркменистан и японская корпорация Itochu обсудили реализацию новых экономических проектов Бизнес 14 мая 16:46
Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело мониторинг в теплицах Товуза Общество 14 мая 16:40
Производитель мягкой мебели в Азербайджане о планах экспорта в текущем году Бизнес 14 мая 16:37
Премьер-министр Казахстана проинспектировал ход посевной кампании в Акмолинской области Казахстан 14 мая 16:35
Беларусь и Узбекистан развивают взаимодействие в области электронных закупок Узбекистан 14 мая 16:30
В Азербайджане выявлен 121 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 44 человека – Оперативный штаб Общество 14 мая 16:30
Обнародованы показатели грузовых авиаперевозок в Азербайджане Транспорт 14 мая 16:29
Гутерриш: Преодоление кризиса, вызванного пандемией, требует дополнительной поддержки МВФ США 14 мая 16:17
Азербайджанский производитель о планах по реконструкции производства кухонного оборудования Бизнес 14 мая 16:15
При содействии Узбекистана в Афганистане откроется модульный цех по производству растительного масла Узбекистан 14 мая 15:46
Инам Керимов: В период карантина проблем с экспортом сельхозпродукции нет Экономика 14 мая 15:43
Азербайджанская корпорация огласила сроки презентации хлебопекарного оборудования Бизнес 14 мая 15:37
Работа по реализации проекта разработки месторождения “Абшерон” идет по графику - SOCAR (ФОТО) Энергетика 14 мая 15:33
УВКБ ООН заинтересовано в развитии партнёрства с Туркменистаном Бизнес 14 мая 15:26
В МЧС Азербайджана произошли кадровые изменения Политика 14 мая 15:25
В США обнаружен документ, свидетельствующий о симпатиях дашнаков к Гитлеру Политика 14 мая 15:17
Большая часть импорта приходится на долю частного сектора Азербайджана Финансы 14 мая 15:17
Израиль планирует включить Грузию в список восьми стран, безопасных для путешествий Грузия 14 мая 15:14
Все новости