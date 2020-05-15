В Японии проведут тестирование 10 тыс. человек на антитела к коронавирусу

Власти Японии в следующем месяце намереваются провести тестирование по крайней мере 10 тыс. человек на наличие антител к коронавирусу. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы проведем тестирование 10 тыс. местных жителей на наличие антител к коронавирусу", - отметил он.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 16,8 тыс. человек. Умерли более 720 человек. Свыше 9 тыс. пациентов выздоровели, еще порядка 250 человек находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны, позднее он был продлен до 31 мая.

Тем не менее, не дожидаясь этого срока, правительство Японии в четверг объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Однако минимум до 21 мая он продолжит действовать в Токио, прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в западных Хёго, Киото и Осака, а также в самой северной префектуре Хоккайдо. Общее население этих регионов составляет почти 60 млн человек.