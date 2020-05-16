На объекте CNPC на северо-востоке Китая произошел крупный пожар
Крупное возгорание произошло в субботу на одном из объектов Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в провинции Ляонин на северо-востоке КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным властей, возгорание произошло в 21:30 по местному времени в городе Фушунь. Отмечается, что одной из возможных причин пожара могло стать попадание молнии в здание.
К месту ЧП прибыли пожарные, которые пытаются потушить возгорание. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.
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