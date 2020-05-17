Власти Китая за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

В КНР за минувшие сутки зарегистрировано пять случаев инфицирования коронавирусом и ни одного летального исхода. Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из пяти новых случаев заражения два - ввозные (по одному в Тяньцзине на севере КНР и в южной провинции Гуандун). Общее число завозных случаев заражения в Китае достигло 1 700, при этом 1 656 человек выздоровели, 44 проходят лечение, из них трое - в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Еще три случая заражения, выявленные за минувшие сутки, местные - все в северо-восточной провинции Цзилинь. По данным на полночь 17 мая, общее число подтвержденных случаев заражения в КНР достигло 82 947, 4 634 человека умерли, 78 227 вылечились и выписаны из медучреждений. В настоящее время 86 человек в стране по-прежнему проходят лечение, состояние 10 из них оценивается как тяжелое.

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам. Если у человека с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились характерные признаки (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся. За минувшие сутки выявлены 12 человек с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов, в том числе один прибывший из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 515 таких пациентов, из них 30 прибыли из-за рубежа. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала эпидемии.