Китай за весну экспортировал медицинских товаров на 19 млрд долларов
Экспорт товаров медицинского назначения Китая за 2,5 месяца (1 марта - 16 мая) текущего года составил 134,4 млрд юаней (19,5 млрд долларов), сообщила китайская таможня в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По ее данным, за рубеж было отправлено 509 миллионов масок, 216 миллионов защитных костюмов, 810,3 миллиона пар очков; 162 миллиона новых наборов для тестирования на коронавирус, 727 тысяч аппаратов ИВЛ, 264,3 миллиона инфракрасных термометров, 10,4 миллиона пар хирургических перчаток.
Основными покупателями стали США, Германия, Япония, Франция, Италия.
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