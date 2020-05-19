Трамп считает, что Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса

Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса в мире. С таким утверждением выступил в понедельник президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, Китай должен понести ответственность за то, что сделал, - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме. - Они нанесли ущерб всему миру".

"Китай преподнес нам замечательный подарок, [вирус] пришел из Китая, распространился в Европе, появился также и в США, - отметил президент. - Весь мир заразился этой ужасной вещью".

По мнению главы Белого дома, распространение вируса можно было остановить на ранней стадии. "Это можно было предотвратить, остановить на ранней стадии", - считает он. Как утверждал Трамп, Китай не дал вирусу распространиться внутри страны, но дал ему уйти в Европу и США.