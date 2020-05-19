13 новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее
13 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".
Таким образом, общее число заболевших новым типом коронавируса в стране достигло 11 тыс. 78 человек.
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 осталось прежним - 263 человека.
За последние сутки из больниц выписались 34 человека. Всего за время пандемии от коронавируса нового типа в Южной Корее вылечилось 9 тыс. 938 человек.
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