В Бразилии выявлено рекордное число скончавшихся от COVID-19 за сутки

Число умерших от коронавирусной инфекции нового типа в Бразилии за сутки увеличилось на рекордные 1179 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Минздрав страны.

Общее число летальных исходов от COVID-19 в Бразилии достигло 17 971.

По данным ведомства, за последние 24 часа было выявлено 17 408 новых случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 271 628 случаев заражения.

Предыдущий рекорд по количеству смертей от коронавируса был зарегистрирован 12 мая. Тогда число жертв составило 881 человек.