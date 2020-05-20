В Японии заподозрили утечку секретных данных о новой сверхзвуковой ракете
Министерство обороны Японии подозревает, что некоторые секретные данные, касающиеся новейшей сверхзвуковой ракеты, были похищены хакерами, начато расследование. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила газета "Асахи симбун" в среду.
В министерстве допускают, что данные о требованиях к техническим характеристикам ракеты были похищены в ходе массированной хакерской атаки в тот момент, когда ведомство рассылало их компаниям оборонного сектора для проведения тендера на размещение заказа, пишет издание, ссылаясь на правительственные источники.
Новая ракета относится к типу, используемому Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Она развивает сверхзвуковую скорость, может преодолевать значительные расстояния и системы противоракетной обороны противника для нанесения точных ударов, сообщает газета.