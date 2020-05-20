При атаке талибов в Афганистане погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, еще шесть ранены в результате атаки со стороны боевиков радикального движения "Талибан" на северо-востоке Афганистана. Об этом в среду сообщил телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, нападение было совершено на два КПП в провинции Тахар. Данные о состоянии пострадавших не приводятся.

Телеканал Tolo News в свою очередь информировал, что талибы также понесли потери.