При атаке талибов в Афганистане погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли, еще шесть ранены в результате атаки со стороны боевиков радикального движения "Талибан" на северо-востоке Афганистана. Об этом в среду сообщил телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, нападение было совершено на два КПП в провинции Тахар. Данные о состоянии пострадавших не приводятся.
Телеканал Tolo News в свою очередь информировал, что талибы также понесли потери.
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