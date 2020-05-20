Генсек ООН призвал выделить $200 млрд для помощи Африке во время пандемии

Помощь международного сообщества в размере $200 млрд может потребоваться странам Африки для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, презентуя доклад организации о влиянии распространения инфекции на ситуацию в Африке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я призывал и призываю разработать глобальный пакет мер реагирования, составляющий не менее 10% мирового валового внутреннего продукта. Для Африки это означает более $200 млрд дополнительной помощи от международного сообщества", - сказал он.

Генсек отметил, что "пандемия в Африке все еще находится на ранней стадии и может быстро разрастись и привести к разрушительным последствиям". "Глобальная солидарность с Африкой является первостепенной задачей как для выхода из текущей ситуации, так и для ее успешного восстановления, - предупредил Гутерриш. - Прекращение пандемии в Африке является крайне важным условием ее прекращения во всем мире".

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тысяч умерли.