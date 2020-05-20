Суд Сингапура впервые вынес смертный приговор по Zoom

Другие страны 20 мая 2020 12:33 (UTC+04:00)
Суд Сингапура впервые вынес смертный приговор по Zoom

Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор посредством видеоконференции, проведенной на платформе Zoom. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель высшего судебного органа республики Куань Цянь Ин, передает Trend.

Верховный суд приговорил 37-летнего гражданина Малайзии к высшей мере наказания за участие в контрабанде наркотиков в 2011 году. "Данное уголовное дело стало первым, когда смертный приговор был вынесен на дистанционном слушании", - отметила она.

По ее словам, "для снижения риска распространения коронавируса местные суды начала проводить слушания дистанционно, в том числе по уголовным делам". Официальный представитель также отметила, что "разбирательство данного дела проходило в формате видеоконференции".

Как следует из материалов уголовного дела, Пунитан Гэнасан был обвинен в контрабанде около 28 граммов героина, которые были завезены в Сингапур из Малайзии.

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