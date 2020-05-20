Два человека погибли при обрушении на заводе на юге Китая

Два человека погибли и еще 27 получили травмы в результате обрушения цеха предприятия деревообрабатывающей промышленности в городе Гуйган Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причиной обрушения, которое произошло около 09:00, стали сильные дожди и ветер. Спасательная операция на месте инцидента окончена, пострадавших госпитализировали. Ведется расследование происшествия.