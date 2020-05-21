Пираты атаковали судно под флагом Кипра в Гвинейском заливе

Пираты атаковали в среду в Гвинейском заливе шедшее под кипрским флагом грузовое судно ESL Australia. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

По его данным, экипаж сумел укрыться в специально оборудованном для подобных случаев помещении. ВМС Нигерии получили соответствующую информацию и предпринимают ответные меры. Инцидент произошел в южной части морской экономической зоны Нигерии.

В свою очередь портал Maritime Bulletin передает, что судно зарегистрировано в Польше и следовало из Ганы в Камерун. Гвинейский залив является одной из зон мирового океана, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак.