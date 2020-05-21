В Мали 20 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком

По меньшей мере 20 человек погибли, 11 пострадали при лобовом столкновении микроавтобуса и грузовика на юго-западе Мали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил малийский новостной портал Malijet.

Авария произошла на участке дороги между городами Солабугуда и Нарена. Министр транспорта и городской мобильности Мали Ибрахима Абдул Ли выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он призвал водителей проявлять повышенную осторожность в период Рамадана.