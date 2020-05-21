В Мали 20 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком
По меньшей мере 20 человек погибли, 11 пострадали при лобовом столкновении микроавтобуса и грузовика на юго-западе Мали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил малийский новостной портал Malijet.
Авария произошла на участке дороги между городами Солабугуда и Нарена. Министр транспорта и городской мобильности Мали Ибрахима Абдул Ли выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он призвал водителей проявлять повышенную осторожность в период Рамадана.
Лента новостей
Правительство Сербии оценило гуманитарную помощь из Азербайджана как проявление дружбы и стратегического партнерства
Благодарственные письма: Господин Президент, верим, что под Вашим руководством Азербайджан будет более сильным и могущественным
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Положение о применении закона о регистрации по месту жительства и месту нахождения
Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об обмене информацией между государствами СНГ в электронном виде
В Азербайджане утверждены изменения в штатный предел численности работников Службы государственной безопасности — Указ
В ближайшие дни в Азербайджане приступят к выдаче жилья и автомобилей семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны
В Азербайджане работодатели, необоснованно уволившие сотрудников, будут привлечены к ответственности
В прошлом году расходы на исследования в области здравоохранения в Азербайджане увеличились на треть
В Азербайджане выявлено 113 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 55, скончались два человека – Оперативный штаб
Вопрос в связи с массовыми мероприятиями в Азербайджане контролируется соответствующими госструктурами
Афет Гасанова: Забота о ветеранах войны и семьях шехидов - одно из приоритетных направлений государственной политики
Посол: Координация и взаимодействие портов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана важны как никогда (ФОТО)
Мубариз Гурбанлы: Среди официальных религиозных деятелей не зафиксировано инфицирование коронавирусом
Eni Turkmenistan Ltd в Туркменистане объявляет тендер на поставку материалов для водяных линий высокого давления
Лейла Абдуллаева: Возвращение граждан Азербайджана в страну осуществляется согласно очередности регистрации
МИД: Проведение незаконных «выборов» и т.н. «инаугурации» в Нагорном Карабахе является очередным проявлением политики аннексии Армении
В Азербайджане начались собеседования для дошкольников, поступающих в секторы с обучением на иностранном языке
Минобразования Азербайджана о специальностях, по которым потребуется дополнительная выпускная работа
Минобразования Азербайджана: Вопросы текущего и промежуточного оценивания студентов I-III курсов будут определять вузы