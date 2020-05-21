ВС Венесуэлы будут сопровождать танкеры, перевозящие в страну топливо из Ирана

Вооруженные силы Венесуэлы обеспечат сопровождение танкеров, перевозящих в Боливарианскую Республику топливо из Ирана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в эфире государственного телевидения.

"Все эти суда после вхождения в нашу исключительную экономическую зону будут сопровождаться кораблями и самолетами Вооруженных сил Венесуэлы, чтобы выразить иранскому народу большую благодарность за солидарность и сотрудничество в условиях трудностей, с которыми сталкивается мир из-за коронавируса", - сказал глава ведомства.

В середине мая Каракас заявлял о преследовании со стороны США танкеров, перевозящих топливо в Венесуэлу из Ирана, что, по мнению МИД страны, является нарушением международных норм и прав граждан республики. Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента, что США рассматривают возможность применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в Венесуэлу.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Соединенные Штаты ввели санкции против государственной нефтяной компании PDVSA 28 января 2019 года.