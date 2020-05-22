В Республике Корея началось тестирование населения на антитела к коронавирусу

Власти Республики Корея приступили к тестированию жителей разных регионов страны на антитела к коронавирусу, чтобы выяснить, какой процент населения был инфицирован и приобрел иммунитет. Об этом сообщил в пятницу Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На начальном этапе будут проверены около полутора тысяч жителей города Тэгу и провинций Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо, на долю которых приходится большинство подтвержденных случаев инфекции. До конца года пробы будут взяты еще у семи тысяч жителей разных районов страны, что позволит выяснить, сколько человек выздоровели, не зная о заражении, так как у них не было симптомов.

Тесты на антитела, проведенные в ряде других стран, показали, что от 10% до 20% населения имеют иммунитет к инфекции.

В Южной Корее количество подтвержденных случаев заражения составило 11 142, из них 10 162 полностью излечились. Уровень смертности в стране достигает 2,37%. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли.