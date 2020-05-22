Глава Sony заявил, что PS5 будет в 100 раз быстрее PS4

Другие страны 22 мая 2020 13:45 (UTC+04:00)
Глава Sony заявил, что PS5 будет в 100 раз быстрее PS4

Новые игровые консоли компании Sony — PlayStation 5 — будут в сто раз быстрее своих предшественников (PS4), заявил в ходе корпоративного собрания японской компании исполнительный директор Кенитиро Есида, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Он пообещал геймерам "конкунрентоспособную линейку игр PS5".

Игры для новой консоли компания сделает не только выше разрешением, но и более скоростными, что обеспечит лучший эффект погружения в процесс, заявил Есида.

С помощью специально созданного высокоскоростного SSD компания планирует реализовать скорость обработки игровых данных, которая будет примерно в 100 раз выше, чем у PS4.

Sony также заверяет, что запуск PS5 все еще намечен на текущей 2020 год, его не планируют сдвигать из-за пандемии.

При этом все еще не раскрывается информация, которая больше всего волнует геймеров: цена новой консоли.

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