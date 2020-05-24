Президент Аргентины продлил карантин из-за коронавируса до 7 июня

Правительство Аргентины продлило карантин, введенный из-за распространения коронавируса, до 7 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу президент страны Альберто Фернандес.

"Мы продлеваем [ограничения] до 7 июня", - сказал он на пресс-конференции.

Как сообщил Фернандес, в Аргентине без учета Буэнос-Айреса и его пригородов срок, за который удваивается количество случаев заражения коронавирусом, составляет 33 дня. В столице этот показатель составляет 10 дней, в его пригородах - 11 дней. "В 19 провинциях в пятницу не было не зафиксировано ни одного нового случая, в десяти из них новых случаев нет уже неделю", - добавил Фернандес.

В то же время он отметил, что озабоченность властей вызывает распространение коронавируса в бедных районах крупных городов. "Мы будем больше тестировать в бедных районах. Так что количество случаев будет расти, потому что мы знаем, где распространяется вирус, но не знаем, сколько человек им уже заражено", - добавил он.

Один из самых продолжительных карантинов

К 7 июня карантин в Аргентине превысит по продолжительности карантин в Ухане, откуда началось распространения коронавируса. Город был закрыт в течение 76 дней - с 23 января по 8 апреля.

В столице Аргентины и ее пригородах жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Не работают торговые центры, парикмахерские, спортзалы, рестораны готовят еду исключительно навынос, родителям с детьми разрешено гулять только по выходным. В других регионах страны большинство видов экономической деятельности уже разрешено. Автобусное и авиасообщение между городами и провинциями отсутствует.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. К настоящему времени в республике выявлено более 11 тыс. случаев инфицирования, умерли 445 человека.