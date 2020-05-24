Жителей крупнейшей провинции Аргентины обяжут установить приложение с функциями слежения

Власти провинции Буэнос-Айрес, в которой проживают более 15 млн человек, обяжут жителей установить разработанное правительством страны приложение для мобильных телефонов Cuidar, которое в том числе позволяет отслеживать местоположение заразившихся коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу губернатор региона Аксель Кисильоф.

"Мы сделаем обязательным использование разработанного правительством страны приложения Cuidar, чтобы разрешения на передвижение были у каждого в телефоне", - сказал он на пресс-конференции.

Без приложения и разрешения на передвижение жителям провинции будет запрещено пользоваться общественным транспортом. Как сообщил на пресс-конференции президент страны Альберто Фернандес, все выданные ранее разрешения будут аннулированы и их нужно будет получить заново. "Нам придется сделать несколько шагов назад", - сказал он. Президент также подчеркнул, что использование приложения в других регионах страны не будет обязательным до тех пор, пока губернаторы провинций не примут соответствующее решение.

После установки приложение просит пользователя указать номер удостоверения личности, телефон, адрес и температуру тела на данный момент. Также необходимо ответить на ряд других вопросов, касающихся здоровья. В приложении уточняется, что пользователь несет ответственность за достоверность указанных данных.

Если у человека нет симптомов заражения коронавирусом, приложение позволит добавить в него разрешение на передвижение, которое оформляется на отдельном сайте. Получить его могут определенные категории граждан, например работники сферы питания, сотрудники магазинов, которым разрешено работать, и другие. Кроме того, разрешение могут получить граждане, которым необходимо помочь кому-то из родственников или которые столкнулись с форс-мажором. В случае если у жителя Аргентины был подтвержден коронавирус, приложение будет использоваться для отслеживания его местоположения.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. К настоящему времени в республике выявлено более 11 тыс. случаев инфицирования, умерли 445 человек. 20 марта в стране был введен карантин, который 23 мая был продлен до 7 июня. В столице и провинции Буэнос-Айрес ограничения остаются строгими, в остальных регионах страны карантин значительно ослаблен.