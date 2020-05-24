У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в воскресенье возле западного побережья Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр располагался в 125 км к юго-западу от города Мапастепек (население около 18 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 15,8 км.

Данные о возможных пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.