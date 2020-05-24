В Японии за день до полного снятия режима ЧС выросло число новых случаев заражения

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Японии на фоне предстоящего полного снятия режима чрезвычайной ситуации (ЧС), которое должно произойти 25 мая. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Минздрава страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, по всей Японии за минувшие сутки было выявлено по крайней мере 42 новых случая, включая 14 в Токио, где, как и еще в пяти областях страны, по-прежнему действует режим ЧС. Общее число инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 17 323. В столице прирост новых зараженных впервые с 21 мая превысил отметку в 10 человек. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 14, включая девять в Токио, а общее количество достигло 852.

Как сообщил журналистам в воскресенье министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура, в понедельник должно состояться очередное заседание правительственной группы экспертов, которая планирует рекомендовать правительству снять режим ЧС в оставшихся пяти префектурах - Токио, Канагаве, Сайтаме, Тибе и самой северной префектуре Хоккайдо. На основе этой рекомендации правительство, как оно уже делало это ранее, должно принять официальное решение о снятии режима ЧС.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, объявленный премьер-министром. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны, позднее режим был продлен до 31 мая.

Тем не менее, не дожидаясь этого срока, правительство на прошлой неделе объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. В четверг власти приняли решение об отмене режима ЧС в Киото, Осаке и Хёго. В префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо в настоящее время продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.