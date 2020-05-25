В Канаде число случаев коронавируса превысило 84,6 тыс.
Число случаев коронавируса нового типа в Канаде увеличилось до 84 699. Об этом, как передает Trend, сообщает "Gazeta.ru", со ссылкой на Минздрав страны.
По данным ведомства, за последние сутки выявлено 1 078 новых случаев COVID-19.
Всего жертвами коронавируса в стране стали 6 424 человек. Число выздоровевших достигло 43 985.
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