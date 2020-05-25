В Канаде число случаев коронавируса превысило 84,6 тыс.

Число случаев коронавируса нового типа в Канаде увеличилось до 84 699. Об этом, как передает Trend, сообщает "Gazeta.ru", со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, за последние сутки выявлено 1 078 новых случаев COVID-19.

Всего жертвами коронавируса в стране стали 6 424 человек. Число выздоровевших достигло 43 985.