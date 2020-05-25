Япония направит еще около $1 трлн на поддержку экономики в условиях пандемии

Правительство Японии намерено принять второй дополнительный бюджет на текущий финансовый год [начался в апреле] объемом порядка 100 трлн иен ($929 млрд). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета Nikkei.

Отмечается, что более половины из этих средств пойдут на новую программу кредитования бизнеса, который столкнулся с большими проблемами из-за пандемии коронавируса. Также бюджет, как ожидается, будет включать в себя субсидии на арендную плату и зарплату сотрудникам в случае, если частные предприниматели были вынуждены временно прекратить свою детальность во время действия режима чрезвычайной ситуации.

Кроме того, часть средств пойдет на поддержку медицинских учреждений, в первую очередь в регионах, а также на финансовую помощь университетам, которые приняли решение снизить размер оплаты за обучение.

В конце апреля в Японии был одобрен дополнительный бюджет на текущий финансовый год (начался 1 апреля 2020 года) с целью поддержки экономики страны в условиях пандемии коронавируса. Размер дополнительной части бюджета составляет 25,6 трлн иен ($237 млрд). Средства пойдут на выплаты всем жителям Японии денежного пособия в размере 100 тыс. иен ($930). Бюджет Японии на текущий финансовый год составляет 102,66 трлн иен ($947 млрд). Основную долю расходной части составляют траты на социальное обеспечение.